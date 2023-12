“Venerdì jazz” al Palacongressi: ultimo atto della rassegna con il concerto di Franck Amsallem

Il 22 dicembre alle 19,30, al Palacongressi di Agrigento al Villaggio Mosè, ultimo appuntamento con la rassegna “I venerdì jazz”. Previsto il concerto di Franck Amsallem Quartet con Franck Amsallem (pianoforte), Alessandro Presti (tromba), Mauro Cottone (contrabbasso) e Joe Santoro (batteria). Franck ha registrato 10 cd a suo nome e un'importante collaborazione, "New York Stories", con Joshua Redman, Roy Hargrove e Danny Gatton su Blue Note USA.

Nel 2009 ha pubblicato "Amsallem Sings", mettendo in mostra il suo talento come pianista-cantante, con 12 canzoni dal Great American Songbook. Segue "Franck Amsallem Sings Vol. II", un'opera in trio registrata a Parigi. Ha recentemente fatto parte di "At Barloyd", un cofanetto di 9 cd che presenta altrettanti pianisti jazz francesi.

Direzione artistica di Carmelo Salemi. Ingresso gratuito.