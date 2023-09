Uccisione del giudice Livatino, una veglia di preghiera per il 33esimo anniversario

Si svolgerà questa sera a Canicattì nella chiesa di San Domenico una veglia di preghiera in preparazione al trentatreesimo anniversario dell'assassinio, per mano mafiosa, del giudice Rosario Livatino promossa dalla Pastorale giovanile di Canicattì.

L'inizio è previsto per le 20.30, a presiederla sarà don Giuseppe Livatino, già postulatore diocesano della causa di beatificazione di Livatino. Subito dopo la conclusione della Veglia si svolgerà una fiaccolata che dalla chiesa di San Domenico raggiungerà la chiesa di San Diego davanti la quale è stato collocato un mezzobusto del magistrato realizzato dal maestro Lillo Costanza.

Domani 21 settembre invece in occasione dell’anniversario con inizio alle 10,30 nella chiesa di San Domenico si svolgerà la funzione eucaristica che sarà presieduta da monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo metropolita di Agrigento. Quasi in concomitanza una delegazione del Consiglio superiore della magistratura guidata dal vice presidente Fabio Pinelli sarà a Canicattì per una visita programmata per le 11,15 alla "cappella Livatino Corbo".