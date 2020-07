Veduta Dioscuri, aperitivo con Vista sui Templi: il programma

Tutto pronto per un nuovo week end all'insegna della bellezza. Aperitivo con vista alla Valle dei Templi, per una giornata dedicata alla scoperta di antichi sentieri alla luce del tramonto. L'evento prenderà il via alle 18 e 30 e terminerà alla 24.

Programma

Alle 18,30

- Inizio accoglienza partecipanti presso Punto FAI di Porta quinta (ingresso Parco Valle dei Templi di contrada Sant’Anna)

- Visite libere del Giardino della Kolymbethra seguendo i suoi antichi sentieri alla luce del Tramonto.



Ore 19,00

Inizio Aperitivo in musica a cura di: Mediterraneo Yachting Club

DJ Set Adriano Varisano (Sabato) Giuseppe Di Giacomo (Domenica)



Ore 20,30 – 20,45

Gli Alberi si raccontano

da “Tuttifrutti”di Giuseppe Barbera

Legge: Maria Ala, paesaggista



Ore 21,00

Accensione dei “Quadri di Luce della Kolymbethra”



Ore 24,00 Chiusura serata.



Per i partecipanti alla manifestazione, a partire dalle ore 18,30, è previsto l’accesso gratuito al Parco della Valle dei Templi solo dall'ingresso di Porta Quinta, in C.da Sant'Anna, dove sarà attivato un Punto Fai i volontari che accoglieranno i visitatori, eseguiranno i controlli anti-Covid19, ed accompagneranno i gruppi fino al cancello di ingresso della Kolymbethra.