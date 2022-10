Come valorizzare gli scarti del fico d’India: convegno e visite nei campi a Santa Margherita di Belìce

Prezzo non disponibile

Quello del 15 e 16 ottobre sarà un weekend dedicato ad un convegno e alle visite nei campi sperimentali con i risultati scientifici di medio periodo tra innovazioni, bioprodotti e nuove opportunità di mercato.

Si tratta del progetto “EBioScart” dedicato alla valorizzazione degli scarti dell’Opuntia ficus indica a Santa Margherita di Belìce proprio nel periodo in cui in Sicilia si tengono le sagre dedicate al fico d’India con eventi e manifestazioni in cui il tipico frutto siciliano è protagonista. Le attività saranno incentrate sul convegno intitolato “Valorizzazione degli scarti di ficodindia: consuntivo di medio periodo su innovazioni, bioprodotti e nuove opportunità di mercato”.

Dalle 11 in poi relazioneranno i docenti del Di3A dell’Università di Catania. Sabato il convegno avrà luogo al teatro Sant’Alessandro – Palazzo Filangeri Cutò in piazza Matteotti.

Nei pomeriggi di entrambe le giornate sono previste le visite ai campi sperimentali con dimostrazioni in campo, applicazioni degli scarti da processi e risultanze agronomiche.