Un 25 aprile alternativo? Archeologi pronti a svelare la magia degli ipogei sotto la Valle dei templi

Un modo differente per trascorrere la giornata di festa del 25 aprile. Con gli archeologi si andrà alla scoperta della Valle dei templi e del museo archeologico Griffo. Si potranno percorrere itinerari inediti e ci si potrà calare negli ipogei e poi aspettare il tramonto che tinge i templi di rosa. O anche partecipare ai laboratori per bambini a colloquio con i reperti del museo. La giornata festiva del 25 aprile, da quest’anno, su indicazione del Ministero della cultura, sarà a ingresso gratuito.

Nella Valle dei templi, che in queste settimane è veramente un Eden fiorito di tanti colori, si potrà partecipare ai percorsi immersivi curati da CoopCulture. Il 25 aprile sia alle 11 che alle 12 si potrà scendere nell’ipogeo Giacatello con il supporto delle guide speleologiche di Agrigento Sotterranea. L’esperienza “L’acqua degli antichi” permetterà di scoprire il mondo sotterraneo realizzato dagli antichi greci di Akràgas per captare, trasportare e conservare l’acqua. Il biglietto costa 10 euro.

Ma saranno disponibili anche i “Percorsi sotterranei”: visite dedicate alle necropoli delle prime comunità di cristiani agrigentini, tra arcosoli e sepolture, fino alla grotta Fragapane, la catacomba più grande della valle.

In questo caso si potrà partecipare già da sabato 22, poi da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile: ogni giorno 3 turni alle 10.30/11.45/16.45; sabato 29 aprile anche alle 13. Invece nelle due domeniche (23 e 30 aprile), lunedì 24, martedì 25 e lunedì 1 maggio le visite saranno alle 10.15/11.30/12.45. Anche in questo caso il biglietto costa 10 euro.

Ed ancora, ogni giorni alle 15,30, è sempre disponibile il percorso guidato di 2 ore sul tema “Valle senza segreti: un’esperienza che coniuga la visita al tratto principale della Valle con l'itinerario dei percorsi sotterranei. Il biglietto costa 15 euro.

Infine si celebrerà la Giornata della terra al museo archeologico Griffo, in programma domenica 23 aprile dalle 16,30.

In programma un visita-gioco con laboratorio condotta dagli operatori archeologi di CoopCulture. I bambini scopriranno i miti legati all’origine di piante e alberi, ma anche il grande rispetto che avevano gli antichi per la Natura e la devozione per i boschi sacri nei santuari urbani di Akràgas. I piccoli partecipanti realizzeranno alla fine un poster in ricordo dell’esperienza. Il biglietto costa 5 euro.

Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei templi è visitabile ogni giorno dalle 8.30 alle 20 (la prima domenica del mese, il 25 aprile e il 2 giugno gratis). Sono aperte le due biglietterie agli ingressi Giunone e Porta V.

Il museo archeologico Pietro Griffo è visitabile dalle 9 alle 19,30. Per prenotare le visite guidate basta andare su www.coopculture.it.