Valle dei Templi, ultimi appuntamenti con l’Iliade e “Non temere il domani”

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 agosto saranno tre giorni dedicati agli ultimi appuntamenti del mese nella Valle dei Templi.

Un successo straordinario in termini di numeri, in un periodo dell'anno che non offriva certezze sulla ripresa del turismo. La Valle dei Templi di Agrigento ha conquistato uno dei primi posti tra i siti culturali a più visitati in Italia e in Europa, di sicuro il primo in Sicilia.

Questo weekend si parte con l’Iliade interpretata da Sebastiano Lo Monaco che ritorna sotto il Tempio della Concordia (venerdì e sabato alle 5 del mattino) con il suo Quartetto Aretuseo. Tutta l'epopea omerica condensata in poco più di un'ora, senza perdere alcun quadro, alcuna scena, alcun personaggio, ma offrendo una visione d’insieme attenta ai caratteri,

Infine, domenica 29 agosto, Gaetano Aronica, con la compagnia della Fondazione Teatro Pirandello, sarà protagonista dello spettacolo “E non temere il domani”: una rappresentazione itinerante tra i templi dell’età classica con le installazioni di arte contemporanea ed il percorso paleocristiano. Sarà un viaggio nel Mediterraneo dei popoli e delle leggende.