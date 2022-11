“Together we can rise for peace”: ai templi coro gospel, opera teatrale e passeggiata dei bambini russi e ucraini

S’intitola “Together we can rise for peace” l’evento in programma sabato 26 novembre nella Valle dei templi. E’ promosso dall’Ambasciata del Belize presso la Santa sede in collaborazione con la Diocesi di Agrigento, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi e dall’amministrazione comunale di Agrigento.

Al tempio della Concordia, dalle 16 in poi, ci sarà il coro “Gospel Choir” di Modica. Seguirà la rappresentazione dell’opera teatrale “Al passo coi templi - Il risveglio degli dei” di Marco Savatteri.

Prevista anche la passeggiata dei bambini russi e ucraini emigrati verso il tempio della Concordia.

Ci sarà anche spazio per una cena servita dalle autorità e dalle personalità presenti.

Infine il saluto delle cariche istituzionali, l’accensione del tripode con il fuoco dell’accoglienze e della pace da parte dei bambini sotto il tempio della Concordia.

Direzione artistica e regia della manifestazione a cura di Marco Savatteri.