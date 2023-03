Conoscete la Valle dei templi sotterranea? Una domenica alternativa alla scoperta delle necropoli

Domenica 26 marzo, in compagnia di esperti archeologi, si potrà scoprire la Valle dei templi attraverso i passaggi sotterranei cercando di immaginare i riti dei primi cristiani. Si andrà alla scoperta delle necropoli con veri e propri percorsi immersivi curati da CoopCulture, per conoscere zone della Valle meno note.

Previste 2 diverse visite: dalle 15,30 in poi le esperienze che coniugano la visita al tratto principale del sito con l’itinerario dei percorsi sotterranei, quindi a due fasi diverse di vita della Valle dei Templi: i visitatori potranno accedere, guidati dagli archeologi, al cuore dell’antica Akràgas, per poi proseguire in un virtuale viaggio nel tempo, fino al periodo paleocristiano che racconta la Valle dopo i greci, documentato dalle straordinarie catacombe, non fruibili con il semplice biglietto della Valle. In questo caso il biglietto costa 15 euro.

Ed ancora due turni di visita, alle 10,30 e alle 11,45, per la cosiddetta “Via dei sepolcri”, nelle necropoli delle prime comunità di cristiani agrigentini. Dal tempio della Concordia si percorre l’antico asse viario greco, fino alla grotta Fragapane, la catacomba più grande della Valle. Un’esperienza indimenticabile, perché si accede ad un contesto sepolcrale sotterraneo straordinario, tra arcosoli, formae e sepolture occultate all’interno di grandi catacombe, collegate da percorsi sotterranei impervi ma sicuri. Il tragitto conduce poi fuori dalle mura di fortificazione, lungo un sentiero esterno che raggiunge di nuovo il Tempio della Concordia. In questo caso il biglietto costa 10 euro.

Il Parco archeologico della Valle dei templi è visitabile ogni giorno dalle 8,30 alle 20 (la prima domenica del mese ad ingresso gratuito) e sono apertemdue biglietterie agli ingressi Giunone e Porta V. Il Museo archeologico Pietro Griffo è visitabile dalle 9 alle 19,30. Per prenotare le visite guidate: www.coopculture.it.