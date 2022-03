“Valle senza segreti”: visite gratuite al parco archeologico (e non solo) in memoria di Sebastiano Tusa

Il 10 marzo è una data da cerchiare in calendario perché sarà possibilke visitare la Valle dei Templi ed altri siti archeologici a costo zero in occasione della Giornata dei beni culturali siciliani in memoria di Sebastiano Tusa. Si potrà accedere gratuitamente anche al museo archeologico Pietro Griffo in contrada San Nicola, alla casa-museo Luigi Pirandello e all'area archeologica e all'antiquarium di Eraclea Minoa.

Per celebrare questa ricorrenza, istituita il 10 marzo 2020, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento propone un nuovo itinerario di fruizione didattica dedicato all’archeologo siciliano e curato da CoopCulture, gestore dei servizi aggiuntivi: un’esperienza che coniuga la visita al tratto principale della Valle dei Templi con l'itinerario dei percorsi sotterranei, per apprezzare appieno storia e archeologia del sito nel modo più veloce ed esaustivo.

Sarà possibile immergersi appieno nelle due fasi storiche che più di tutte hanno inciso sullo scenario naturale della Valle dei Templi: passeggiando in discesa dal tempio di Giunone sino al tempio della Concordia, i visitatori avranno modo di recepire un quadro complessivo e generico dell’antica città greca di Akràgas, proseguendo quindi alla scoperta delle evidenze archeologiche del periodo paleocristiano che raccontano la Valle dopo i greci. L’itinerario di visita culminerà all’interno delle catacombe Paleocristiane, contesto fruibile straordinariamente con la guida di archeologi e non accessibile a tutti gli altri visitatori che posseggono un semplice titolo d’ingresso all’area archeologica.