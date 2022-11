“Valle dei templi oil and wine”: degustazioni alla scoperta delle eccellenze del territorio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

“Edizione zero” per un evento che vuole costituire un appuntamento annuale, organizzato dalla ”Strada del vino e dei sapori della Valle dei templi”, per far conoscere le eccellenze del territorio agli appassionati, ai cosiddetti “wine lover” e ai professionisti del settore eno-gastronomico.

Si chiama “Valle dei templi oil and wine” ed è un appuntamento dedicato all’eno-gastronomia con i produttori-soci della “Strada del vino e dei sapori della Valle dei templi” che diventano i protagonisti e i promotori della riscoperta e del valore del Nero d'Avola e dell’olio extravergine d’oliva d'eccellenza proveniente dagli ulivi testimonianza delle molteplici civiltà che si sono susseguiti nel corso del tempo.

L'evento si svolgerà il 19 novembre nella sala Tommaso Fazello del museo archeologico “Pietro Griffo”, dove si potranno degustare e conoscere tutti i prodotti d'eccellenza che questa meravigliosa antica terra riesce a donare.

Un’occasione unica per incontrare più di 20 produttori, conoscere e degustare fino a 50 etichette e partecipare ad un convegno e due masterclass con esperti del settore.

Un territorio che esprime cultura, storia e passione che si pone l'obiettivo di far compiere un viaggio sensoriale alla scoperta dei due vini principe della nostra Isola, il Nero D'avola e il Grillo e infine di alcune declinazioni di oli provenienti dal territorio della Valle dei templi. Nero d’Avola e Grillo identificano il territorio e sono sempre più amati dagli appassionati degustatori anche non professionisti. Due vitigni caratterizzati da proprietà enologiche ed organolettiche di grande interesse: il Grillo, nato dall’incrocio fra Catarratto e Zibibbo, è una varietà vigorosa resistente al caldo e alla siccità che può mostrare caratteristiche molto diverse a seconda del processo di vinificazione adottato; il Nero d’Avola autoctono alfiere delle uve rosse di Sicilia, porta con sé tutti i profumi balsamici del Mediterraneo riuscendo a dare vita a un vino corposo, armonico e persistente dai sentori intensi ed inebrianti di frutta rossa. In questa prima edizione l’attenzione sarà riservata al solo Nero d’Avola.

L'obiettivo sarà quello di far scoprire le peculiarità del territorio delle Valle dei Templi raccontate dai produttori e dai loro prodotti.

La manifestazione avrà inizio alle 9,30 con un convegno dal titolo “Il Nero d’Avola della Strada del vino della Valle dei Templi, stato dell’arte e prospettive di sviluppo dei vini del territorio della Valle dei Templi” con i relatori: Roberto Sciarratta, direttore del Parco e del Museo della “Valle dei templi”; Giovanni B. Ficani, coordinatore del Consorzio Doc Sicilia; Tonino Guzzo, enologo; Francesco Baldacchino, delegato AIS Sicilia; Calogero Romano agronomo, Luigi Bonsignore, presidente della “Strada del vino dei sapori della Valle dei templi”. Modererà Gianni Paternò, direttore editoriale del quotidiano eno-gastronomico “All food Sicily” e corrispondente di ”Italia a tavola”.

Alle 12 una masterclass sul Nero d'Avola condotta da Luigi Salvo, delegato AIS Palermo e direttore editoriale di Vinup.it, che oltre ad illustrare le caratteristiche del vitigno metterà i vini di questo territorio a confronto guidando una degustazione di eccellenza.

Nella sessione pomeridiana, alle ore 15, è prevista una masterclass sull’olio extravergine guidata da Massimo Carlino dell' Accademia Val Paradiso. Contemporaneamente saranno aperti i banchi d’assaggio delle aziende partecipanti che faranno degustare i propri prodotti. Queste le aziende aderenti: Azienda Agricola G.Milazzo, Baglio del Cristo di Campobello, Cva Canicattì, Vitivinicola Lombardo, Luna Sicana, Azienda Agricola Baglio Bonsignore, Tenute Cuffaro, Bagliesi Vini Bio, Azienda agricola Giuseppe Camilleri, Val Paradiso, Tenute Lombardo, Azienda agricola Vella, Azienda agricola Salamone, Terre di Zaccanello, Morgante Vini, Azienda Olio Carbonia, Masseria del Feudo, Diodoros (prodotti dell’Ente Parco della Valle dei Templi).

Per prenotazioni alle masterclass: l.bonsignore@bcweb.it Per maggiori informazioni: www.stradadelvinovalledeitempli.it