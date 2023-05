Valle dei templi e museo senza pagare il biglietto? Porte aperte per la prima domenica del mese

Domenica 7 maggio è previsto l’ingresso gratuito

alla Valle dei templi e al museo archeologico Pietro Griffo. Ma ci sarà anche la possibilità di scoprire i percorsi sotterranei alla scoperta degli ipogei. Si potrà approfittare anche per seguire gli archeologi che mostreranno aspetti inediti del parco archeologico e partecipare ai percorsi immersivi curati da CoopCulture. Alle 10, alle 11 e alle 12 si potrà scendere nell’ipogeo Giacatello e seguire “Le vie dell’acqua” per scoprire il mondo sotterraneo realizzato dagli antichi greci di Akràgas per captare, trasportare e conservare l’acqua. Ingresso gratuito nella valle, ma per partecipare alle visite guidate è previsto un ticket di 10 euro.

La visita è dedicata alle necropoli delle prime comunità di cristiani agrigentini, tra arcosoli, formae e sepolture, fino alla grotta Fragapane, la catacomba più grande della Valle. Si potrà partecipare venerdì 5 maggio alle 10,30 e alle 11,45; sabato e domenica alle 10,15, 11,30 e 12,45 sempre al costo di 10 euro. E ogni giorno alle 15,30 è disponibile il percorso guidato di 2 ore, intitolato “Valle senza segreti”, che coniuga la visita al tratto principale della Valle con l'itinerario dei percorsi sotterranei. In questo caso il biglietto costa 15 euro.

Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi è visitabile ogni giorno dalle 8,30 alle 20 (la prima domenica del mese e il 2 giugno sempre gratuitamente). Sono aperte le due biglietterie agli ingressi Giunone e Porta V. Il museo archeologico Pietro Griffo è visitabile dalle 9 alle 19,30. Per prenotare le visite guidate basta andare sul sito www.coopculture.it.