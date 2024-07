Ancora una volta templi e non solo a costo zero: riecco la domenica gratuita nei siti archeologici

Ritornano le iniziative per consentire a tutti di fruire del patrimonio archeologico agrigentino a costo zero. Su iniziativa di Mibact e Regione Sicilia ci saranno il museo Griffo, la Valle dei templi (nella foto di Eduardo Cicala il tempio della Concordia tra i mandorli), la casa natale di Luigi Pirandello in contrada Caos e l’area archeologica di Eraclea Minoa ad ingresso gratuito per la prima domenica del mese, ovvero il 7 luglio.

Si rinnova dunque l’opportunità di entrare senza pagare in siti archeologici e luoghi d’interesse ad Agrigento e dintorni.