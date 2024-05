Urban fest, tutto pronto per il terzo di weekend con musica, arte e sapori: ecco il programma

Dopo i primi 2 weekend che hanno fatto registrare migliaia di presenze in via Atenea, torna anche questa settimana la rassegna "Urban Fest" sotto gli ombrelli volanti di via Atenea che rappresentano tutti i colori della primavera.

Il festival che unisce arte, musica, cibo, folclore ed intrattenimento nel cuore della città dei templi propone altri 3 giorni di eventi, dalle 19 fino a mezzanotte.

Venerdì 17 maggio “Aperitivo urban”, "Live performance" e street art con il dj set di Andrea Cassaro e Fabio Provenzano.

Sabato 18 maggio “Aperifood” con “Mortazza e bollicine” e a seguire il dj set con Zeus e Riccardo GaZ.

Domenica 19 maggio “Aperitivo urban” dalle 19 in poi, musica dal vivo alle 20 con Marcello Mandreucci e, per il ciclo "Scatti", la mostra fotografica di Massimo Palamenghi.

Urban Fest è un’idea di Riccardo GaZ portata avanti da alcuni privati che, autotassandosi, hanno unito le forze nel tentativo di riportare la gente in via Atenea. Si tratta del Cafè Girasole di Peppe Vita, David Scozzari e Maximilian Mandracchia; Chapeau di Paolo Russo e Cantina Granet di Vincenzo Santalucia con la collaborazione di Lattuca Store di Roberta Lattuca, Fam Gallery di Paolo Minacori e Radio Vela.