“Uovodiseppiamare”: al via la stagione estiva con presentazione e degustazione di prodotti tipici siciliani

“Uovodiseppiamare” inaugura la stagione estiva martedì 14 giugno con l’evento “Summer Opening”. Il ristorante sul mare della spiaggia di San Leone, tra la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi, celebra le eccellenze eno-gastronomiche siciliane e i suoi produttori, nel segno dell’artigianalità e di una cucina autentica.

“Summer Opening” è un evento nel nome dell’artigianalità culinaria che vede anche la presenza dello chef pluristellato Pino Cuttaia e il resident chef Alessandro Ravanà. Dalle 10.30 alle 20.00 il programma gourmet dell’evento propone la presentazione e degustazione di prodotti tipicamente siciliani da parte dei produttori coinvolti, espressione dell’esperienza culinaria che offre questo lounge fronte mare, a due passi da mete simbolo della Sicilia come la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi.

Dalle 10.30 alle 11.00 Salvatore Passalacqua presenta la propria arte casearia e propone la ricotta fatta al momento; a seguire, dalle 12.00 alle 13.00 Luisa Agostino offre il suo prosciutto crudo di suino nero dei Nebrodi, Presidio Slow Food, stagionato oltre 40 mesi, in abbinamento allo spumante Brut Metodo Classico della cantina Milazzo. Alle 13.00 il Resident Chef di “Uovodiseppiamare” Alessandro Ravanà prepara il piatto “Ditali con piselli, ricotta e lattuga”; mentre dalle 16.00 alle 18.00 i presenti possono assistere alla preparazione del gelato artigianale, servito con le tipiche brioche col “tuppo” siciliane. Per concludere, dalle 18.00 alle 20.00, “Arancine e bollicine”, con il sottofondo musicale live dell’Acustic Summer Band, offre un classico della cucina siciliana in abbinamento al Brut Metodo Classico della cantina Milazzo. Una rassegna di materie prime e piatti tipici della tradizione che ben rappresentano la filosofia culinaria di ”Uovodiseppiamare”, uniti alle eccellenze vinicole di produttori locali come Planeta e Donnafugata nonché il primo e unico gin prodotto sull’Etna, Volcano, che è possibile degustare durante l’intera giornata.

Un’occasione speciale per celebrare l’inizio dell’estate, valorizzando la Sicilia più autentica e genuina, raccontata attraverso prodotti coltivati e realizzati con passione e profondo rispetto della natura e delle tradizioni. Una proposta gastronomica che rappresenta il concept di “Uovodiseppiamare”, un ambiente di design che si integra perfettamente al paesaggio, con spiaggia privata da cui godere del panorama marino tra colori, profumi e sapori che omaggiano il mare e la cucina legata a questo territorio, nel nome di una continua ricerca e tutela della qualità.

Necessaria la prenotazione al numero 0922 1554130 o scrivendo una mail a info@uovodiseppiamare.it.