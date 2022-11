Sebastiano Lo Monaco torna a recitare Pirandello: al Palacongressi “L’uomo dal fiore in bocca”

S’intitola “L’uomo dal fiore in bocca - L’ultima recita” la nuova versione del classico pirandelliano firmata da Roberto Cavosi che ne rielabora liberamente il testo. Protagonista Sebastiano Lo Monaco diretto da Alessio Pizzech.

Andrà in scena martedì 6 dicembre alle 20,30 al Palacongressi di Agrigento, in viale Leonardo Sciascia al Vollaggio Mosè.

Il meccanismo rivelatore del teatro diventa un costante gioco di immagini sonore, di macchie di colore, dove l’attesa Beckettiana straziante in un tempo senza tempo o meglio in un tempo immerso in continuo fluire apre le porte alla dissoluzione di un io novecentesco oramai liquido per noi.

La fine della rappresentazione è così metafora del finire della vita che affoga in un non senso, in un nulla in cui ci si aggrappa a istanti di presente, che si sfalda sotto l’incedere di un pensiero che diventa vita e che assume le forme di un’esistenza vissuta senza porsi il tema del senso.

Lo spettacolo fa entrare lo spettatore in un flusso di parole capace di restituire la capacità pirandelliana di disinnescare il pensiero logico: di fronte all’esperienza dolorosa della vita il teatro resta l’unica realtà in grado di afferrare il mutante presente.

Biglietti già disponibili contattando il “Box Office” allo 0922 20500.