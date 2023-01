“Uno scoglio chiamato Lampedusa”, al Consorzio universitario si presenta il libro di Sonia Fattori e Marta Daneluzzi

Prezzo non disponibile

Il 3 febbraio alle 16,30, nell’aula “Luca Crescente” del Consorzio universitario di Agrigento in via Quartararo, è in programma la presentazione del libro “Uno scoglio chiamato Lampedusa” di di Sonia Fattori e Marta Daneluzzi. Le autrici prenderanno parte all’incontro insieme al presidente del Consorzio Nenè Mangiacavallo. Presenti anche il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino ed il giornalista Onofrio Dispensa. Modererà l’incontro il giornalista Stelio Zaccaria.