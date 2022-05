Teatro Regina Margherita, Enrico Lo Verso omaggia Pirandello con “Uno, nessuno e centomila”

Prezzo non disponibile

Il 21 maggio alle 21 il teatro Regina Margherita di Racalmuto ospiterà la messinscena di “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello nell’acclamata versione che vede protagonista Enrico Lo Verso.

Vincitore del “Premio Delia Cajelli 2018” e del “Premio Franco Enriquez 2017” per la migliore interpretazione e la migliore regia, lo spettacolo, che ha riportato sulla scena Enrico Lo Verso dopo 12 anni di assenza, è stato ospite dei più importanti Festival e Teatri nazionali ed internazionali registrando il sold out quasi ovunque. E’ stato anche al teatro Pirandello di Agrigento.

Le cento maschere della quotidianità lasciano il posto alla ricerca del sé autentico, vero, profondo. L’ironia della scrittura rende la situazione paradossale, grottesca, accentua gli equivoci. La vita si apre come in un gioco di scatole cinesi, e nel fondo è l’essenza: abbandonare i centomila, per cercare l’uno, a volte può significare fare i conti con il nessuno.

Il Vitangelo Moscarda interpretato da Lo Verso diventa “uomo senza tempo”: uomo di oggi, di ieri, di domani, ed il testo diventa critica di una società che oggi, come cento anni fa, tende alla partecipazione di massa a svantaggio della specificità dell’individuo. Ma la sua è una critica volta ad un finale positivo, la scoperta per ognuno di essere se stessi, dentro la propria bellezza.

Informazioni e prenotazioni al 327 9097113. Biglietti on line su www.ciaotickets.com.