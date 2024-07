Quale facoltà scegliere dopo la maturità? Ecco l’UniPaOrienta Summer Point” a San Leone

Prezzo non disponibile

Si svolgerà a San Leone mercoledì 17 e giovedì 18 luglio in piazzale Giglia, dalle 18 fino a mezzanotte, l’evento denominato “UniPaOrienta Summer Point”: un’occasione per i futuri studenti universitari e per le loro famiglie di conoscere meglio il Polo territoriale universitario di Agrigento e la sua ricca offerta formativa. Oltre alle informazioni sulle modalità di immatricolazione e i servizi messi a disposizione dall’ateneo, si svolgeranno alcuni laboratori dimostrativi sugli sbocchi lavorativi e sulle attività proprie di ciascun corso a cura di studenti e docenti universitari.

L’iniziativa è promossa dal Centro orientamento e tutorato dell’Università degli studi di Palermo in collaborazione con il Polo territoriale universitario di Agrigento. Saranno presenti il presidente del Polo Giovanni Francesco Tuzzolino, la responsabile della promozione dell’offerta formativa dei poli territoriali Maria Claudia Brucculeri, i docenti e i rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea attivati.