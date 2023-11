“Una nuova filiera”: incontro su scuola ed impresa che si uniscono per il futuro del territorio

Il 29 novembre alle 10, presso l'istituto scolastico "Archimede" di Casteltermini in via Monsignor Paladino, è in programma un incontro sul tema "Scuola e impresa unite per il futuro del nostro territorio". In particolare l'istituto "Archimede" e la Joeplast SpA sigleranno una convenzione di ampio respiro per favorire l'inserimento dei giovani che frequentano i corsi professionali nel mondo del lavoro.

Una vera e propria transizione tra scuola, formazione e lavoro eliminando il cosiddetto "mismatch", ovvero il disallineamento tra scuola e mondo del lavoro, facendo dialogare due realtà che hanno tempi e modi diversi spingendole a ricomporsi e fare sistema.

Si illustreranno tutte le strategie pensate per gli studenti che potranno fare così delle esperienze al di fuori della scuola, quelle esperienze che vengono dal mondo del lavoro, dalla ricchezza dei territori, dalle comunità degli esperti.

Previsti gli interventi del dirigente scolastico Giuseppina Gugliotta, del sindaco di Casteltermini Gioacchino Nicastro, del dirigente dell’ufficio V ambito territoriale di Agrigento Maria Buffa, del direttore generale di Joeplast Spa Sergio MEssina, di Giacomo Minio di Confindustria Agrigento, del coordinatori Sicilia Ja Italia Dario Farone, del docente Alfredo Fiaccabrino e del responsabile dell’Ipsia “Archimede” Francesco Lo Muzzo.