A Lampedusa il primo festival dedicato ai diritti umani, tra gli ospiti anche Veronica Pivetti

Quando Dal 25/05/2024 al 26/05/2024 Orario non disponibile

A Lampedusa è tutto pronto per “Un mare di diritti”, il primo festival sui diritti umani organizzato da Amnesty international Italia insieme ai ragazzi dell’istituto superiore Ettore Majorana. Promosso dal comune di Lampedusa e Linosa, si svolgerà in piazza Castello il 25 e 26 maggio.

Due giorni per parlare di diritti umani con particolare attenzione a temi come gli stereotipi di genere e la violenza sulle donne. I protagonisti del festival saranno gli studenti che, coordinati da Francesca Corbo di Amnesty international Italia, ne hanno curato l’organizzazione e la realizzazione invitando ospiti del panorama musicale e cinematografico come Veronica Pivetti, Giancarlo Commare, Rosa Diletta Rossi, Nicolò Galasso, Eugenio Cesaro, Deddy.

Gli artisti, insieme agli studenti, si alterneranno sul palco con performance di danza e musicali, dibattiti, monologhi e talk, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui diritti umani attraverso l’arte in tutte le sue forme. Saranno presenti anche Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa; Claudio Argento, preside dell’istituto omnicomprensivo Luigi Pirandello e Ileana Bello, direttrice di Amnesty international Italia.

Il festival sarà anche l’occasione per lanciare la canzone “Portami” degli Eugenio in via di Gioia, realizzato da Anna Coccoli, con protagonisti gli studenti e le studentesse che hanno aderito al progetto. Si tratta di Agnese Tuccio, Alessandra Maggiore, Ambra Gangarossa, Angela Sparma, Anna Garufi, Antea Bartolo, Antonella Pietralunga, Brenda Gervasi, Carol Solina, Cristian Mannino, Denise Bolino, Elena Palmisano, Elisabetta Tuccio, Gloria Strazzera, Gloria Vella, Greta Policardi, Ilary Maggiore, Isabella Cabiddu, Lorena Giardina, Manuela Cingari, Maria Celeste Sorrentino, Martina Biscari, Martina Cucina, Noemi Campo Pietro De Rubeis, Salvatore Joseph Cappello, Soela Cardella, Soele Cucina, Umberto Lo Coco.