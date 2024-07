“Un mare di teatro per le nuove generazioni”: al via la rassegna nell'atrio del Comune di Sciacca

“Un mare di teatro per le nuove generazioni” è il nome della rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie inserita nel cartellone di Sciacca estate 2024. E’ curata dalla compagnia del Piccolo teatro Patafisico con il patrocinio del Comune.

Primo appuntamento domenica 7 luglio alle 19 nell'atrio superiore del Comune. In programma “Allegra”, uno spettacolo liberamente ispirato alla Principessa Allegra di Gianni Rodari, scritto e interpretato Gisella Vitrano e Marcella Vaccarino con scene e costumi di Petra Trombini. L’ingresso è gratuito così come per gli altri tre appuntamenti in cartellone nell’atrio superiore: il 12 luglio con “Gulliver II. Viaggio nel paese dei giganti”, il 27 luglio con “Scilla e Cariddi” e il 3 agosto con “La leggenda di Orione”.

“È una rassegna – dice l’assessore alla cultura Salvatore Mannino – che ha al suo interno spettacoli incantevoli e coinvolgenti, pensati per deliziare i più piccoli e i più grandi, i bambini e le loro famiglie. Sono appuntamenti da non perdere per vivere e condividere momenti di fantasia e di divertimento”.