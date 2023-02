“L’ultima estate”, torna lo spettacolo dedicato a Falcone e Borsellino a 30 anni dalla loro morte

Campobello di Licata si appresta ad ospitare la messinscena de “L’ultima estate - Falcone e Borsellino 30 anni dopo con Simone Luglio e Giovanni Santangelo. Lo spettacolo è stato in tournée internazionale con il sostegno del Ministero degli esteri. L’appuntamento a Campobello di Licata è domenica 12 febbraio all’auditorium “Graci” alle 20,45.

Due grandi magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, come non li abbiamo mai visti, in una dimensione più intima e quotidiana. Uno spettacolo costruito con grande intensità, preciso e profondo che fin dal debutto (al teatro Stabile di Catania nell’aprile 2022) ha riscosso un enorme successo. Rappresentato nei più prestigiosi teatri europei e italiani, recentemente anche presso la Corte di Giustizia Europea in Lussemburgo (primo spettacolo ad essere rappresentato in quella sede) e insignito, lo scorso ottobre, con il prestigioso “Premio Scudo”, “L’ultima estate - Falcone e Borsellino 30 anni dopo” è un ritratto intenso di due uomini e amici, della loro forza e della loro umanità, del loro senso profondo dello Stato. Lo spettacolo è stato critto da Claudio Fava (presidente della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia), diretto da Chiara Callegari e magistralmente interpretato dagli attori Simone Luglio e Giovanni Santangelo. Sulla scena pochi elementi essenziali perché è la parola a prevalere su tutto. Parola che emerge dai tasti di una macchina da scrivere o riprodotta da un registratore, che si manifesta nelle chiacchierate tra i due. Parola che arriva al pubblico e, alla fine dello spettacolo, si fa una domanda: “quale parte tocca a noi, adesso”? A 30 anni dalle stragi uno spettacolo che risveglia le coscienze degli adulti e illumina quelle delle nuove generazioni che corrono il rischio di conoscere la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino solo da una pagina dei libri di storia.