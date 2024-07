“U venniri a villa”: prima serata dedicata a San Calogero tra degustazioni di cannoli e non solo

Venerdì 5 luglio è il primo atto della festa di San Calogero con il tradizionale “U venniri a villa” in piazza Marconi (stazione centrale). Si tratta della 19esima edizione di questa manifestazione cha ha radici che affondano nel lontano passato. Per lungo tempo venne quasi dimenticata per poi essere recuperata nel 2006, anno della prima edizione. In quell’occasione, nel 2006 appunto, venne tra l’altro allestito un maxi schermo per consentire la visione della partita tra Italia e Ucraina, valida per i quarti di finale del mondiale che poi gli azzurri di Marcello Lippi vinsero a Berlino.

Nel 2024, dunque, la 19esima edizione. Venerdì 5 alle 20,30 degustazione di prodotti tipici siciliani, locali e caseari e di cannoli siciliani a cura dei pasticceri agrigentini. Alle 21 lo spettacolo musicale a cura dell’associazione "Tammura di Girgenti” e dell’Orchestra dei maestri siciliani ed agrigentini composta da Nino Casesa, Lello Casesa, Peppe Sciortino, Mario Vasile, Rino Boccadoro, Mimmo Pontillo, Damiano Pagano, Toni Balletti, Carmela Savino Forte e con il maestro Tom Sinatra. Sul palco anche il cabarettista Marco Manera.

Parteciperanno anche il gruppo folcloristico “Città di Agrigento” di Riccardo Cacicia e la band “At+ Compless”. A presentare lo spettacolo sarà il giornalista Davide Sardo. Ci sarà anche un’esposizione di vespe storiche a cura dei Vespa Club di Agrigento e Porto Empedocle. In vetrina anche le delle “Motoapi bardate” di San Calogero.

Prevista anche un’appendice venerdì 12 luglio alle 18 con la passeggiata dei bambini di San Claogero da piazza municipio fino al santuario di San Calogero con omaggio floreale al Santo Nero, dove i partecipanti verranno omaggiati di vari gadget con la partecipazione dell'associazione Saieva Onlus ed organizzata dall'associazione portatori di San Calogero.