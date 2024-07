“Tutti pronti sto arrivando”: apericena e libro di Samya Ilaria Di Donato

Domenica 7 luglio, alle 20,30 presso l’agriturismo Serra Moneta a Santo Stefano Quisquina, è in programma un apericena con la presentazione del libro “Tutti pronti sto arrivando” di Samya Ilaria Di Donato.

I colori possono aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi? Cosa si nasconde dietro alla nascita di un figlio o di un progetto? L’autrice è specializzata in neuromarketing e nell’applicazione dei colori in campo visivo. Eccezionalmente presente in Sicilia, coinvolgerà il pubblico con attività pratiche per scoprire il significato dei colori e come usarli in modo consapevole nella nostra vita. Un breve viaggio che parte dai colori della creazione e approda nel fine vita.

Durante l’incontro, promosso dalla casa editrice GAEditori di Catania, è prevista una degustazione di prodotti dei monti Sicani su prenotazioni (chiamare il 328 9141104 per le adesioni).