Teatro Sociale, manifestazione per la pace in Ucraina con l’Unicef

A Canicattì, su iniziativa dell’amministrazione comunale che intende collaborare con l’Unicef, è in programma un evento intitolato “Tutti insieme per la pace” che si svolgerà l’1 dicembre dalle 10 in poi al teatro Sociale.

Parteciperanno le associazioni locali “Sul filo dell’arte…Centro Storico Canicattì” e “Athena” in un'ottica di promozione delle politiche cittadine per la pace, intesa come diritto fondamentale delle persone e dei popoli e di promozione della cultura e dell’educazione ai valori, soprattutto tra le giovani generazioni, nel rispetto dei diritti umani e della solidarietà. Lo scopo è sensibilizzare l'opinione pubblica in politiche di cooperazione e di solidarietà fra le genti e di divulgare la pratica della non-violenza affiancata alla lotta alla criminalità come esigenza comune.

Previsti numerosi interventi istituzionali.