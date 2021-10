La Breast Unit: modello organizzativo per la cura del tumore alla mammella, c'è il convegno

La Breast Unit: modello organizzativo per la cura del tumore alla mammella è il titolo di un convegno organizzato dalla Fidapa di Agrigento insieme all’associazione Convegni di cultura Maria Cristina di Savoia, il Soroptimist Club di Agrigento e l’Ande di Agrigento.

Un momento di riflessione organizzato per il 29 ottobre alle ore 17 al circolo Empedocleo di Agrigento, che si inquadra nell’ambito delle iniziative che vedono il mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

Nel corso dell’iniziativa che prevede il saluto delle presidenti Carmelina Guarneri per la Fidapa, Marina Arnone per i convegni di Cultura Maria Cristina, Margherita Trupiano per il Soroptimist, Carola de Paoli per l’ Ande, ci sarà una dettagliata e interessante relazione tenuta da Antonio Savarino Direttore Uoc presidio oncologia medica dell'ospedale San Giovanni di Dione coordinatore Breast Unit Asp.