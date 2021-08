"Trovarsi" torna a Sciacca: il festival d'arte contemporanea viene riproposto nel segno della ripartenza

Prezzo non disponibile

Torna a Sciacca il festival d’arte contemporanea “Trovarsi” che quest’anno approda alla nona edizione.

L’associazione culturale “Ritrovarsi”, sebbene in formula ridotta a causa delle restrizioni e imposte dalle norme anti-Covid, ha voluto dare continuità al proprio progetto di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico: uno street art tour all’interno dell’antico quartiere ebraico di San Leonardo dove le opere, passate e recenti, rappresentano un “pretesto” per far scoprire ai visitatori, turisti e locali, un luogo dimenticato e degradato, ma che possiede numerosi elementi artistici e culturali.

Appuntamento il 28 agosto dalle 21 all’una della notte: otto tour con le guide dell’associazione.

I visitatori potranno ascoltare i racconti e gli aneddoti del quartiere e ammirare le opere d’arte sparse tra i vicoli di San Leonardo. Tutto questo arricchito da alcune performance poetiche ad alta voce ispirate ai murales con il collettivo letterario “Yawpisti”, denominato “Ekphrasis”, termine derivato dal greco che vuol dire “descrivere con eleganza”.

Sarà anche possibile assistere alla proiezione del docufilm di Nino Sabella che racconta il lavoro che l’associazione ha svolto negli ultimi anni nel quartiere San Leonardo.

Inoltre la nuova opera “sui muri” di Carlos Atoche rappresenta la voglia dell’associazione “Ritrovarsi” di andare avant nonostante le difficoltà.