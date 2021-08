Concerto-tributo dedicato ai Coldplay, Oceanomare torna ad ospitare gli "Speed of Sound"

Un giovedì d’estate con uno dei concerti più attesi ad OceanoMare, sulla sesta spiaggia del Viale delle Dune a San Leone. La rassegna di musica dal vivo promossa da AgriSound presenta, il 19 agosto, la band "Speed of Sound". Un tributo straordinario ai Coldplay con un gruppo che arriva da Catania che ha già raggiunto gli 8 anni di carriera. L'obiettivo di questi musicisti è rilanciare lo stile alternative/indie rock britannico riproponendo fedelmente tutti i brani più significativi dei Coldplay. La spasmodica ricerca dei particolari musicali e scenografici che contraddistinguono i Coldplay, il carisma e la voce di Flavio Cavallaro, l'accuratezza dei suoni, sono la caratteristica della tribute band che con oltre 1000 concerti all'attivo, porta in giro per la Sicilia (e non solo) il sound della storica band inglese. Cena in prima serata a partire dalle 20,30. Il concerto comincia alle 23. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria del tavolo per rispettare i protocolli anti-Covid.

