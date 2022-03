Giornate FAI di primavera, weekend a bordo del “Treno storico” tra Agrigento e la Valle dei Templi

Prezzo non disponibile

In occasione delle Giornate FAI di primavera, il 26 e 27 marzo, torna il “Treno storico” tra Agrigento e la Valle dei Templi, per riscoprire il fascino di un breve viaggio sulla strada ferrata che conduce direttamente nel cuore dell’area archeologica, tra i mandorli in fiore e i profumi della campagna a ridosso del Giardino della Kolymbethra e al tempio di Vulcano.

Il viaggio di andata prevede partenze dalla stazione di Agrigento Centrale nei seguenti orari: 9:00 - 10:23 - 11:40 - 14:00 - 15:23 - 17:23.

Viaggio di ritorno, con partenza dal tempio di Vulcano e rientro ad Agrigento Centrale nei seguenti orari: 9:40 - 11:00 - 12:40 - 14:40 - 16:00 - 18:00

Per viaggiare a bordo dei treni storici è obbligatorio il possesso di Green Pass Rafforzato valido, ad esclusione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti. E' inoltre obbligatorio indossare mascherina di tipo FFP2 o superiore per la protezione del naso e della bocca. La violazione di tali obblighi comporta l’intervento delle forze dell’ordine e l’interruzione del servizio alla prima stazione utile.