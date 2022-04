Trekking e yoga alla Kolymbethra: una domenica di benessere e relax in uno dei giardini più belli d’Italia

VisitAgrigento presenta un nuovo evento, in programma domenica 24 aprile dalle 9 in poi, nel cuore della Valle dei Templi. Il giardino della Kolymbethra è un raro gioiello archeologico e agricolo, un luogo straordinario che racchiude i colori, i sapori e i profumi della terra di Sicilia e racconta, con i suoi reperti e i suoi ipogei, scavati 2500 anni fa, la storia dell’antica Akragas.

L’esperienza ha un carattere sensoriale: si conosceranno le forme degli elementi e la loro essenza, si imparerà a riconoscere gli alberi e le piante selvatiche più interessanti e la simbiosi possibile tra diversi ecosistemi e l’uomo attraverso la consapevolezza interiore che si sviluppa con lo yoga.

I partecipanti saranno accompagnati da Marcello Mira, guida naturalistica Federescursionismo Sicilia; Nino Dinolfo, educatore ambientale e Agata Romeo, insegnate di yoga. L'evento terminerà alle 13 ma è possibile intrattenersi con gli organizzatori oltre l’orario per consumare un pranzo a sacco da portare da casa. È necessario munirsi di mascherina da utilizzare nei luoghi di sosta, gel disinfettante tappetino per la pratica yoga (in alternativa un telo mare), 2 litri di acqua, snack per il trekking. La quota di iscrizione, compresa di ingresso al giardino della Kolymbethra ed assicurazione, è di 20 euro per i non soci adulti (compresa la tessera); 8 euro per i non soci minorenni (dai 6 ai 18 anni non compiuti, compresa la tessera); 18 euro per i soci adulti VisitAgrigento e 5 euro per i soci minorenni VisitAgrigento (dai 6 ai 18 anni non compiuti).

I posti sono limitati. Ulteriori informazioni e prenotazioni scrivendo via whatsapp al 380 7985180.