Trekking urbano nei luoghi in cui è cresciuta Rosa Balistreri: come partecipare

“Cu ti lu dissi” è, probabilmente, la canzone più famosa di Rosa Balistreri, straordinaria cantante popolare nata a Licata il 21 marzo del 1927 e scomparsa prematuramente 31 anni fa.

Domenica 27 marzo VisitAgrigento e l’associazione Qanat ricorderanno Rosa Balistreri con una passeggiata – trekking urbano nei luoghi in cui è cresciuta, visitando il quartiere Marina dove cantava a squarciagola sin da bambina, con i vicini di casa che durante le lunghe giornate la esortavano “Canta Rò”, e lei cantava anche per dimenticare i “guai”. Tra viuzze strettissime, vicoli caratteristici, dove i pescatori sostano ancora davanti ai bassi per riparare le reti, mostreremo e racconteremo i murales che artisti giunti da ogni parte d’Italia hanno dedicato a Rosa; visiteremo alcuni dei luoghi caratteristici del centro storico; ci fermeremo davanti la casa in cui la “cantattrice” è nata ed ha vissuto con la propria famiglia. E, durante la passeggiata, non mancheranno le sorprese.

Informazioni ed iscrizioni via whatsapp al 3807985180.

Attrezzatura consigliata: scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo "a cipolla", zaino con acqua (minimo 1 litro) e giubbotto.

Difficoltà: facile