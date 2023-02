“Quannu lu pedi camina, lu cori sciala”: ecco il trekking urbano per conoscere il territorio e salvare l’ambiente

Prezzo non disponibile

Da un antico detto siciliano, “Quannu lu pedi camina, lu cori sciala”, ecco il trekking urbano a Menfi in programma il 12 febbraio: un appuntamento dedicato al bene del pianeta con un’attività gratuita, un nuovo modo per fare educazione ambientale avvicinandosi ai valori del territorio attraverso l'idea del cammino come percorso di cambiamento culturale.

L’evento è promosso da “Plastic Free Onlus” ed è adatto a tutte le età: bastano guanti e sacca per la raccolta rifiuti e tanta voglia di stare all’aria aperta. Con le guide del luogo e con il Masci di Menfi, si partirà alle 9,30 dalla ex stazione Durante la passeggiata ci si fermerà davanti la chiesa del collegio di Maria Santssima Annunziata aperta appositamente per l'occasione, si visiterà il “Curtigghiu Longu” e si visiterà il museo della vita contadina ancora poco conosciuto ma capace di regalare un’esperienza che immergerà i partecipanti nel cuore della cultura siciliana.

Poi ci si dirigerà nella piazza panoramica con vista del mare menfitano dove i partecipanti saranno invitati a scattare delle foto da pubblicare sui social con il tag #plasticfreeit. Insomma tutto all’insegna della sostenibilità. Ognuno dovrà munirsi di borraccia con acqua, zaino, guanti e sacchetto indossando scarpe da ginnastica o trekking e abbigliamento comodo a strati. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente sul sito www.plasticfreeonlus.it oppure contattare il referente locale al 320 2517041, anche su whatsapp.