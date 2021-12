Trekking alla riserva di Monte Genuardo, domenica d'inverno tra sapori e paesaggi mozzafiato

Prezzo non disponibile

Domenica 5 dicembre nuovo appuntamento per gli amanti del trekking. Questa volta, su iniziativa della Cooperativa Silene, si va alla riserva naturale di Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco.

È la propaggine più occidentale dei Monti Sicani nella zona di Sambuca di Sicilia.

“L’area che visiteremo - dicono gli organizzatori - comprende il versante ovest di Monte Genuardo, un promontorio originatosi tra il Triassico e il Neogene in una sequenza di rocce carbonatiche, silicee e marnose che hanno caratterizzato la particolare geologia del territorio.

Il sentiero che vi proponiamo partirà direttamente dal parcheggio presso l’area attrezzata percorrendo la parte occidentale della riserva. Il bosco di Roverella dominerà il primo tratto di percorso, sostituendosi a pinete artificiali fino a giungere il marcato Grotta di Crasto, un antico sito della via pastorale del luogo. Giunti al centro visitatori percorreremo un tratto di vegetazione lussureggiante ricca di felci inerpicandoci, in direzione della cima, attraversando diversi ambienti ricchi di biodiversità. Immettendoci lungo la strada sterrata per qualche km ritorneremo alle auto concludendo il nostro suggestivo e silenico percorso. Al termine della nostra escursione faremo una tappa a gustare uno dei dolci tipici della tradizione locale: le goduriose “minni di virgini”, un dolce endemico puntiforme del territorio di Sambuca di Sicilia”.

Informazioni e prenotazioni al 328 4865271.