Trekking tra Cattolica e Ribera: alla scoperta di uno dei tratti di costa più belli

VisitAgrigento organizza una nuova domenica dedicata al trekking per vconoscere le peculiarità di uno dei tratti di costa più belli della provincia di Agrigento, tra Eraclea Minoa e la riserva naturale della foce del fiume Platani che si colloca tra Cattolica Eraclea e Ribera. Appuntamento domenica 12 maggio dalle 9,30 alle 14,30.

“L’esperienza - spiegano gli organizzatori - ha un carattere sensoriale. Conosceremo le forme degli elementi e la loro essenza, impareremo a riconoscere le piante selvatiche più interessanti e la simbiosi possibile tra diversi ecosistemi e l’uomo.

I partecipanti saranno accompagnati da Marcello Mira, guida naturalistica Federescursionismo Sicilia, e da Nino Dinolfo, educatore ambientale. L’evento termina entro le 14:30

Abbigliamento consigliato: sportivo e a strati, dalle maniche corte alla giacca a vento, scarpe da trekking o da ginnastica con buon grip, cappello, occhiali da sole, crema solare, telo per picnic (facoltativo), maglia di ricambio. È necessario inoltre portare 2 litri di acqua, snack per il trekking e pranzo a sacco. Il percorso è di circa 6 chilometri e mezzo tra sterrato, spiaggia e pista forestale. Età minima consigliata 8 anni.

Quote di iscrizione: 12 euro per gli adulti soci 2024; Gratuito per i ragazzi soci; 15 euro per gli adulti non soci; 5 euro per i ragazzi non soci dai 12 ai 17 anni. Sono comprese nella quota la visita guidata, la tessera associativa e l’assicurazione fino al 31 dicembre. Per qualsiasi informazione ed iscrizione contattare via Whatsapp il 380 7985180. In caso di condizioni meteo avverse l'evento potrebbe essere rinviato con comunicazione telefonica il giorno prima.