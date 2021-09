"Lo zolfo di Punta Bianca": nuova giornata dedicata al trekking e al contatto con la natura

Domenica 12 settembre si va a Punta Bianca per una nuova giornata dedicata al trekking.

I partecipanti percorreranno un itinerario ad anello lungo circa 12 chilometri, che permetterà di osservare specie botaniche, installazioni per la produzione di zolfo, siti archeologici (insediamenti e necropoli) e bunker risalenti alla seconda guerra mondiale.

Ad accompagnare i visitatori saranno alcune guide specializzate: un esperto archeologo che da circa un decennio si occupa delle tematiche relative all'estrazione dello zolfo in età romana, una guida turistica esperta in archeologia e una guida naturalistica di Federescursionismo Sicilia.

Appuntamento alle 17 con partenza alle 17,30 e rientro previsto per le 21,30.

Partenza alle ore 17:30



Quote di partecipazione per i non soci:

- adulti: 12,00 euro

- ragazzi dai 14 ai 18 anni: 5,00 euro

Quote di partecipazione per i soci:

- adulti: 10,00 euro

- ragazzi dai 14 ai 18 anni: gratuito

Prenotazione obbligatoria al 3807985180

Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking (obbligatoria), bastoncini da trekking, abbigliamento comodo "a cipolla", zaino con acqua (minimo 2 litri) e giubbotto leggero, torcia e/o luce frontale (obbligatoria)

Evento ideato da Luca Zambito, archeologo ed organizzato da Archeotrekking Tour Agrigento, VisitAgrigento e "La produzione dello zolfo in età romana".