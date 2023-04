Con la primavera tornano le giornate di trekking: alla scoperta delle riserve per un contatto totale con la natura

Indirizzo non disponibile

VisitAgrigento, sabato 22 e domenica 23 aprile, ha organizzato due giornate di trekking per conoscere le peculiarità dei tratti di costa più belli della provincia di Agrigento: le riserve naturali della foce del fiume Platani e di Torre Salsa

“Le esperienze - dicono gli organizzatori - hanno un carattere sensoriale: conosceremo le forme degli elementi e la loro essenza, impareremo a riconoscere le piante selvatiche più interessanti e la simbiosi possibile tra diversi ecosistemi e l’uomo”. I partecipanti saranno accompagnati da Marcello Mira, guida naturalistica Federescursionismo Sicilia e da Nino Dinolfo, educatore ambientale.

Le attività di sabato 22 si svolgeranno dalle 10 alle 14,30 mentre quelle di domenica dalle 10 alle 15,30.

L’abbigliamento consigliato è sportivo e a strati, dalle maniche corte alla giacca a vento, scarpe da trekking o da ginnastica, cappello, occhiali da sole, maglia di ricambio

È necessario portarsi 2 litri di acqua, snack per il trekking ed il pranzo a sacco. La quota di partecipazione, compresa di tessera associativa 2023 ed assicurazione è di 15 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi dai 14 ai 17 anni. I soci pagheranno invece 12 euro mentre i ragazzi dai 14 ai 17 anni potranno partecipare gratuitamente.

Previste tariffe speciali per partecipare ad entrambe le giornate: gli adulti pagheranno 25 euro per essere presenti sia sabato che domenica. Se si è soci il costo scende a 20 euro per entrambe le giornate.

Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni contattare via Whatsapp il 380 7985180.