Trekking, una domenica alla scoperta della costa palmese tra natura e archeologia

Domenica 20 Giugno alla scoperta della costa palmese, città del Gattopardo. Tra olivi secolari, fontane romane, siti archeologici ed un immancabile bagno nella spiaggia di Malerba, un piccolo paradiso nascosto.

Giornata dedicata al trekking con percorso ad anello della durata di 4 ore circa per 6 km. Si consigliano maglia a maniche corte, maglia di ricambio, pantaloni lunghi (da trekking o comunque sportivi), scarpe da trekking (consigliate, ma comunque sportive), giacca a vento, costume, telo mare, bastoncini da trekking (consigliati ma non obbligatori), cappello, acqua (MINIMO 2 litri), frutta e/o snack, crema solare, occhiali da sole, mascherina + 1 di ricambio, gel disinfettante, penna per firmare i fogli di iscrizione.

Contributo associativo: 10 euro per i soci 2021 e 12 euro per i non soci, gratuito per i soci 2021 dai 12 ai 17 anni; 5 euro per i non soci dai 12 ai 17 anni. Informazioni ed iscrizioni al 380 7985180. I posti sono limitati.

Evento promosso da VisitAgrigento affiliata ACSI.