Alla scoperta della miniera che fu della famiglia Pirandello: escursione tra forni e polveriere

Domenica dedicata al trekking archeologico con un’escursione alla scoperta della miniera di zolfo “Taccia Caci”, legata alle vicissitudini della famiglia Pirandello. La profonda crisi che colpì quella che una volta era un miniera fiorente sarebbe stata la causa della follia della moglie del premio Nobel.

Il percorso attraverserà gli antichi feudi di Aragona: un itinerario storico-archeologico, con partenza dalla chiesa di Santa Rosalia, consentirà di percorrere l’antica via rurale che i minatori utilizzavano per raggiungere la miniera di zolfo oggi ubicata all’interno dell’omonimo parco minerario in contrada Mintini, caratterizzato dalla presenza di forni di fusione, discenderie e polveriere. Già attiva dal XVIII secolo, ma scarsamente sviluppata a causa dell’artigianalità dei metodi di lavorazione, la miniera si trasformò nei primi anni del XX secolo in un organizzato complesso industriale raggiungendo un livello di sviluppo non indifferente.

Po si andrà alla Torre del Salto (denominata “a turri”), costruita nel medioevo in posizione strategica sulla sommità di una collina che domina l’intera vallata dell'ex feudo di Muxaro. La struttura è inglobata in un casale costruito alla fine del XVIII secolo. Il percorso, di circa 12 chilometri, ha una durata di 8 ore ed è di media difficoltà.

I partecipanti si incontreranno alle 8 al bar Trinacria in via Imera ad Agrigento. Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking dotate di buon battistrada, bastoncini da trekking, abbigliamento a strati, cappello, giacca vento, zaino. Bisogna portare almeno 2 litri di acqua e pranzo a sacco. Contributo di 20 euro a persona. Informazioni ed iscrizioni al 333 8445874 (anche Whatsapp).