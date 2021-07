Escursionismo, pomeriggio di trekking ricordando lo sbarco degli Alleati

Il 10 luglio, nell’anniversario dello sbarco degli Alleati anglo-americani in Sicilia avvenuto a Licata, è stata organizzata un’escursione e nell'antico quartiere della Marina. Alle 12:00 del 10 luglio 1943, per la prima volta la bandiera degli Stati Uniti d’America venne issata sul balcone del municipio in piazza Progresso. Ciò grazie allo Sbarco Alleato che avvenne poche ore prima, quando oltre 160.000 soldati sbarcarono sulle costa meridionale della Sicilia, compresa tra Pozzallo e Licata.

Il 10 luglio prossimo saranno trascorsi 78 anni dallo Sbarco Alleato che per la Sicilia rappresentò l’inizio della fine della Seconda Guerra Mondiale. I partecipanti, a partire dalle 18.30, ripercorreremo i passi dei soldati camminando sulle spiagge di Licata che furono protagoniste della cosiddetta ”Operazione Husky”. Si scopriranno arenili da sogno, tratti incontaminati, i bunker che ospitavano i soldati italiani che resistettero finché poterono. Una passeggiata nella storia recente, dentro un evento che ha cambiato le nostre vite.

Alla fine del percorso, si farà una passeggiata nel centro storico di Licata percorrendo i caratteristici vicoli della Marina, visitando un rifugio antiaereo, con la possibilità di degustare la “fauzza” ed il “muffuletto”, prodotti tipici del licatese.

Quote di partecipazione: 12 euro per gli adulti non soci; 10 euro per gli adulti soci; 5 euro per i ragazzi dai 12 ai 17 anni non soci; gratis per i ragazzi dai 12 ai 17 anni soci.

Per informazioni contattare Marcello Mira al 380 7985180.