Valle dei templi, 25 aprile con il “Trekking fotografico” di Samantha Capitano

Una giornata immersi nella Valle dei Templi per immortalare il paesaggio attraverso scatti naturalistici. E’ il “Trekking fotografico”, in compagnia della fotografa Samantha Capitano, in programma lunedì 25 aprile dalle 10 in poi.

L’iniziativa è promossa dall’associazione “Immagina” e da VisitAgrigento in collaborazione con la fotografa Samantha Capitano.

“Il trekking fotografico – dicono i promotori dell’iniziativa – è il connubio perfetto tra fotografia ed escursione, una modalità del tutto nuova per imparare la tecnica fotografica, migliorare le conoscenze già acquisite e vivere pienamente l’avventura e la scoperta di un fenomenale percorso naturalistico-archeologico. Il corso fornirà ai partecipanti le principali e basilari nozioni teoriche e si svilupperà con sessioni pratiche dove si utilizzeranno le tecniche necessarie per ottenere lo scatto perfetto, che sia panoramico o di dettaglio, il tutto in un trekking calibrato per regalare emozioni all’interno del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. La fotografa professionista Samantha Capitano ci spiegherà quindi l’utilizzo ideale della macchina fotografica all’interno del percorso studiato da Marcello Mira, guida naturalistica di Federescursionismo Sicilia e accompagnati da due ulteriori esperti. Alla fine dell’esperienza avrete migliorato la vostra abilità con la macchina fotografica, o lo smartphone, conoscerete e sarete in grado di applicare le differenti regolazioni in funzione dell’ambiente circostante, della luce, delle condizioni meteorologiche e dei vostri obiettivi e sarete, un passo più vicini, dallo scattare la fotografia perfetta”.