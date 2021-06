Domenica dedicata al trekking: un tour alla scoperta della foce del fiume Platani

Un viaggio alla scoperta della riserva naturale orientata "Foce del Fiume Platani”. "Qui i sensi del visitatore - spiegano i promotori dell'iniziativa - non possono fare a meno di notare i contrasti che questo angolo di costa rivela. Un luogo dove l’acqua dolce del fiume incontra quella del mare salato … dove la sabbia delle dune lascia il posto ai ciottoli perfettamente levigati della battigia, dove gli artificiali impianti forestali stonano se messi accanto alla naturale vegetazione costiera".

L'appuntmento è domenica 27 Giugno alle ore 7:30 presso la Stazione Orleans, in Via Brasa, con partenza entro le 7:45, e rientro previsto nel pomeriggio (l'orario di rientro indicato è orientativo). Per chi volesse farsi trovare al punto di partenza dell'escursione può concordare un eventuale luogo e orario di incontro contattandomi direttamente.

Dato il periodo, i passaggi in auto tra sconosciuti sono fortemente sconsigliati. Tuttavia, per chi avesse bisogno, si raccomanda di attenersi alle nuove disposizioni in vigore (max 3 persone per vettura: autista e 2 passeggeri sul sedile posteriore, tutti muniti di mascherina per l’intero tragitto).

Per confermare la partecipazione all'escursione è obbligatorio prenotare telefonicamente o tramite Whatsapp al numero 3319909327 (Marco Giordano),