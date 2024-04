Alla scoperta della “Dama bianca”: trekking sulla costa della riserva di Torre Salsa

VisitAgrigento organizza, domenica 28 aprile, una giornata dedicata al trekking per scoprire la costa della riserva naturale di Torre Salsa, da Bovo Marina alla cosiddetta “Dama bianca”.

“Un itinerario - spiegano gli organizzatori - che vi farà apprezzare uno dei tratti di costa più belli ed interessanti della costa sud della Sicilia. Percorrendo il sentiero nel bosco raggiungeremo la Dama bianca. Lungo l'itinerario andremo a conoscere le tipiche essenze della macchia mediterranea, la geologia del luogo e diverse curiosità. Qualora la giornata lo permetterà, non dimenticate di portare il costume”.

I partecipanti saranno accompagnati dai soci Marcello Mira, guida naturalistica Federescursionismo Sicilia e Nino Dinolfo, educatore ambientale. L'evento si svolge dalle 9,30 alle 15. E’ previsto il pranzo a sacco a carico dei partecipanti.

Abbigliamento consigliato: sportivo con pantaloni lunghi e a strati, dalle maniche corte alla giacca a vento, scarpe da ginnastica con buon grip, cappello, occhiali da sole, crema solare, maglia di ricambio. È necessario portare 2 litri di acqua, snack per il trekking (frutta secca, cioccolato) e pranzo a sacco. Età minima consigliata: 8 anni. Durata cammino: 3 ore.

Contributo di 15 euro per gli adulti non soci (comprende la tessera associativa VisitAgrigento, l'assicurazione annuale e la passeggiata guidata); 12 euro per gli adulti già soci (comprende la passeggiata guidata) e 5 euro per i ragazzi non soci dai 10 ai 17 anni (comprende la tessera associativa VisitAgrigento, l'assicurazione annuale e la passeggiata guidata). I ragazzi dai 10 ai 17 già soci partecipano gratuitamente.

Per informazioni ed iscrizioni contattare tramite messaggio Whatsapp il 380 7985180. In caso di condizioni meteo avverse l'evento potrebbe essere rinviato con comunicazione telefonica il giorno prima.