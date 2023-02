Dal castello di Montechiaro alla riserva di Punta Bianca: tornano le domeniche di trekking

Prezzo non disponibile

VisitAgrigento porta a conoscere uno dei più importanti gioielli naturalistici ed archeologici della provincia di Agrigento. Domenica 19 febbraio è in programma il "Trekking dal castello di Montechiaro alla riserva naturale di Punta Bianca, Monte Grande e Scoglio Patella.

Il percorso, lungo circa 8 km, partirà dal castello Chiaramontano di Palma di Montechiaro e, costeggiando il sito minerario di Monte Grande, raggiungerà la spiaggia di Cala Vicinzina. Si proseguirà poi lungo la costa, in esclusiva si andrà nel bellissimo glamping di prossima apertura “Tendù” per poi arrivare alla meta finale: la riserva naturale di Punta Bianca.

“L’esperienza ha un carattere sensoriale - spiegano gli organizzatori - e conosceremo le forme degli elementi e la loro essenza, impareremo a riconoscere le piante selvatiche più interessanti e la simbiosi possibile tra diversi ecosistemi e l’uomo, a conoscere le formazioni rocciose che contraddistinguono questo luogo magico. L'evento termina entro le 15:30 circa e sarà necessario quindi organizzarsi per un pranzo a sacco da casa, da consumare in compagnia sul luogo dell'evento in stile picnic”.

Il trekking sarà guidato dall'educatore ambientale Nino Dinolfo e dalla guida naturalistica di Federescursionismo Sicilia Marcello Mira.

Lunghezza percorso: 8 km (circa). Tempo di cammino: 3 ore circa totali (soste escluse). Tipo di percorso: sterrata, sentiero, fuori sentiero ed un breve tratto di strada asfaltata.

Dislivello positivo complessivo cumulato: 150 metri circa

Difficoltà: media (sconsigliato ai ragazzi al di sotto dei 16 anni e a chi ha difficoltà a deambulare). Per godere appieno della giornata immersi nella natura, è consigliato un abbigliamento adeguato alla stagione:

- sportivo ed a strati, pantaloni sportivi lunghi, maglia a maniche corte e giacca a vento, invernale ed impermeabile.

- maglietta intima di ricambio

- scarpe da trekking (raccomandate o scarpe da ginnastica con buon grip)

- scarpe di ricambio (da tenere in auto)

- cappello invernale.

È necessario portare:

- gel disinfettante

- bastoncini da trekking (facoltativi)

- 2 litri di acqua

- pranzo a sacco

- telo per il picnic

- snack per il trekking (frutta secca, cioccolato, ecc.)

- crema solare

- occhiali da sole

La quota di iscrizione, compresa di assicurazione è di

- 15,00 euro per chi deve ancora fare la tessera 2023 (comprende tessera ed assicurazione)

- 12,00 euro per i soci VisitAgrigento 2023

- 5,00 euro per i ragazzi dai 17 ai 18 (non compiuti) non tesserati

- gratuito per i ragazzi dai 17 ai 18 anni già tesserati 2023.

Per qualsiasi informazione ed iscrizione contattare la guida Federescursionsimo Sicilia Marcello Mira via whatsapp al 380 7985180.

Gli organizzatori si riservano di annullare o posticipare l'evento a causa di condizioni meteo avverse.