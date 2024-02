Domenica di trekking a Capo San Marco: alla scoperta di spiagge e macchia mediterranea

VisitAgrigento organizza una domenica a Sciacca, città famosa per la ceramica, il corallo ma soprattutto per uno dei più bei Carnevali d’Italia.

“Ed è proprio domenica 18 febbraio - spiegano gli organizzatori - che andremo a scoprire nella mattinata l'oasi naturalistica Capo San Marco, con le sue bellissime calette, la spiaggia dorata, la macchia mediterranea e lo storico faro sul mare. L’esperienza ha un carattere sensoriale, conosceremo le forme degli elementi e la loro essenza, impareremo a riconoscere le piante selvatiche più interessanti e la simbiosi possibile tra diversi ecosistemi e l’uomo, a conoscere le formazioni rocciose che contraddistinguono questo luogo magico, scenderemo nella caletta più bella per fare un pranzo a sacco in stile picnic.

Dopo pranzo faremo una breve passeggiata nel centro storico di Sciacca durante la quale faremo una pausa caffè e si potranno degustare le tipiche cucchitelle saccensi, Proseguiremo poi, per raggiungere le Grotte dell'Antico Granaio ed il percorso olfattivo.

Nelle grotte è possibile vivere in prima persona l’emozione di entrare in un granaio scavato nella roccia, dove in passato veniva conservato il frumento, oggi trasformato in aromataio.

Un luogo che profuma di buono e riporta a tradizioni antichissime, dove sperimentare un percorso olfattivo, tra erbe e piante naturali dalle proprietà curative, ma anche di gusto, degusteremo delle ottime tisane e dei tipici prodotti locali.

Guidati da padroni di casa, Silvio e Carmelo, potrete conoscere la nobile arte dell’aromatario e ammirare la bellezza di queste grotte recentemente restaurate, dove sono esposti anche antichi strumenti usati per la lavorazione del grano.

Un percorso originale tra storia, natura e cultura che lascerà incantati grandi e piccini”.

L’evento terminerà entro le 16 e chi vorrà potrà continuare la giornata andando a vedere le sfilate dei carri e i balli dei gruppi mascherati dato che proprio il 18 febbraio è l’ultimo giorno del Carnevale di Sciacca.

Sarà necessario quindi organizzarsi per un pranzo a sacco da casa, da consumare in compagnia sul luogo dell'evento in stile picnic.

Il trekking sarà guidato dall'educatore ambientale Nino Dinolfo e dalla guida naturalistica di Federescursionismo Sicilia Marcello Mira.

La quota di iscrizione comprende la degustazione di tisane e biscotti di grani antichi: 20 euro per chi deve ancora fare la tessera 2024 (comprende la visita guidata, tessera, assicurazione e degustazione); 17 euro per i soci VisitAgrigento 2024; 5 euro per i ragazzi dagli 11 ai 18 (non compiuti) non tesserati ( comprende la visita guidata, tessera, assicurazione e degustazione). Partecipazione gratuita per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni (non compiuti) già tesserati 2024.

Ulteriori informazioni via Whatsapp al 380 7985180.

Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento a causa di condizioni meteo avverse.