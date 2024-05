Trekking e aperitivo al tramonto: a Punta Bianca l’appuntamento per rigenerarsi

La bellezza di un tramonto che lascia senza fiato in uno degli angoli più suggestivi della costa agrigentina: Punta Bianca, monte Grande e scoglio Patella. Appuntamento alle 17 domenica 2 giugno. L’itinerario, lungo circa 5 chilometri circa, permetterà di conoscere al tramonto una gran parte della istituenda riserva naturale di Punta Bianca. Si osserveranno specie botaniche, bunker ed una bussola risalenti alla seconda guerra mondiale, buona parte della costa fino al castello di Palma di Montechiaro, il costone di marna bianca su cui poggia l'ex caserma della guardia di finanza e tanto altro.

“Sarà un piacere - spiegano gli organizzatori - condividere questo momento tutti insieme durante il tramonto. E quando il sole sarà tramontato ci incammineremo tutti insieme con le torce per godere del cielo stellato e rientrare alle proprie auto, poco prima delle 21.

I partecipanti saranno accompagnati da Marcello Mira, guida naturalistica Federescursionismo Sicilia e da Antonino Dinolfo, educatore ambientale. Abbigliamento consigliato: sportivo ed a strati, dalle maniche corte alla giacca a vento, scarpe da trekking o da ginnastica, cappello, costume e telo mare (facoltativo), spray anti-zanzare, torcia (in assenza utlizzare il cellulare), occhiali da sole, maglia di ricambio. È necessario inoltre portarsi 2 litri di acqua, snack per il trekking, aperitivo a sacco (con borsa frigo se necessario), telo per aperitivo (facoltativo).

Quota di iscrizione 12 euro per gli adulti soci 2024 (comprende la visita guidata); gratuito per i ragazzi soci 2024 (comprende la visita guidata); 15 euro per gli adulti non soci (comprende il tesseramento fino al 31 dicembre, l'assicurazione e la visita guidata); 5 euro per i ragazzi non soci dai 10 ai 17 anni (comprende il tesseramento fino al 31 dicembre, l'assicurazione e la visita guidata).

Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni contattare il 380 7985180. In caso di condizioni meteo avverse l'evento potrebbe essere rinviato con comunicazione telefonica il giorno prima.