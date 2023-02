Arte, la città dei Templi ospiterà la sede siciliana dell’associazione Tota Pulchra

È prevista per lunedì 27 febbraio, alle 18:30, nei locali di StuporArt, in via Cicerone 32, la cerimonia di inaugurazione della sede siciliana dell’Associazione “Tota Pulchra”, presieduta nell’Agrigentino da Alfonso Falzone, fondata e presieduta a livello nazionale da monsignor Jean Marie Gervais, prefetto Coadiutore Capitolo della Basilica papale di San Pietro in Vaticano, che sarà presente al taglio del nastro.

L’associazione si pone l’obiettivo di dare ospitalità e spazio ai giovani artisti, aiutandoli a esprimere la propria arte e organizzando e promuovendo eventi, quindi mostre, feste, esibizioni, concorsi, anche con la collaborazione di altri enti, organismi e associazioni di carattere nazionale e internazionale che ne condividano gli obiettivi.