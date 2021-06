Istituto musicale Toscanini: in prima assoluta la "Suite dei templi" nel cuore della valle

Prezzo non disponibile

Domenica 4 luglio alle 21, nella Valle dei Templi, si terrà la prima esecuzione assoluta de “La suite dei Templi”, nuova opera sinfonica e jazz prodotta dall'istituto musicale Toscanini ed espressamente composta per il progetto formazione e ricerca artistico-musicale "Global Learning II" promosso da Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, finanziato dall'assessorato regionale alla istruzione e formazione professionale e realizzato dal conservatorio Toscanini in collaborazione con la "Casa del Musical" di Agrigento diretta da Marco Savatteri e con il patrocinio dei Parchi archeologici di Selinunte e Agrigento.

La Suite, nata con l’intento di far compiere all’ascoltatore un viaggio virtuale e “musicale” tra i principali parchi archeologici siciliani, siti Unesco patrimonio unico e inestimabile dell’umanità, attraverso il coinvolgimento di giovani talenti siciliani, docenti e studenti, compositori ed esecutori, vedrà protagonisti i solisti e l'orchestra sinfonica e jazz del Toscanini diretta dal maestro Alberto Maniaci.

E' suddivisa in 7 Tempi/Templi composti da Salvatore Sciarratta, Alberto Maniaci, Simone Piraino, Giacomo Tantillo, Rita Ninfa Collura, Sergio Calì, Ernesto Marciante ed è frutto di ricerca compositiva e mitologica. Sarà oggetto di pubblicazione, edita da Wicky Edition di Milano, in dvd.

Direttore artistico: Mariangela Longo; direttore di produzione: Simone Piraino.