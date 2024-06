“Toscanini music festival”, una settimana di concerti con gli studenti protagonisti

Al via la prima edizione del "Toscanini music festival”: dal 10 al 17 giugno, con il patrocinio del Comune di Ribera e del dipartimento dei Beni culturali della Regione siciliana, si svolgerà ogni giorno presso l’atrio esterno del conservatorio Arturo Toscanini di Ribera a partire dalle 19.

In programma tanta buona musica al tramonto con gli studenti di tutte le scuole e i dipartimenti classici, jazz e pop-rock del conservatorio. Tutti i concerti sarann ad ingresso libero. Durante l’evento, verranno illustrati anche i vari corsi accademici del conservatorio di musica e sarà un’occasione per conoscere i docenti. La domanda per poter accedere alle ammissioni ai corsi accademici scade infatti il 15 giugno.

Il docente referente e coordinatore del festival è il maestro Sergio Cali; il direttore di produzione è il professore Simone Piraino mentre la direzione artistica è affidata alla professoressa Mariangela Longo.