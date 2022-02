“Titolari senza riserve”: al Dioscuri Bay Palace un dibattito sulle donne in politica

Il 5 marzo alle 16 l'hotel Dioscuri Bay Palace di Agrigento, a San Leone di fronte al porticciolo turistico, ospiterà l'incontro-dibattito "Titolari senza riserve" per parlare delle donne impegnate in poliitica. Interveranno, tra gli altri, la deputata all'Ars Giusi Savarino e il presidente della Regione Nello Musumeci.

Un evento promosso da "Diventerà bellissima" che riunisce la sua classe dirigente femminile.

“Non è un caso - dice Giusi Savarino - che il movimento del presidente Musumeci sia quello che nella nostra provincia conta più donne. Da sempre crediamo nel contributo decisivo che la passione e la sensibilità propria delle donne può dare alle istituzioni. Per questo abbiamo immaginato un pomeriggio dedicato alle esperienze politiche delle donne, senza rivendicazioni, ma con la voglia di dare loro voce orgogliosamente”.L’evento calendarizzato lo scorso dicembre era stato rimandato per la profonda solidarietà alla comunità di Ravanusa, devastata dal dramma dell’esplosione proprio in quei giorni. Oggi ripartiamo, fianco a fianco, dando voce alle donne, perché mentre altri chiacchierano di quote rosa, noi le donne le eleggiamo.”Conclude l’onorevole Savarino:

“Un appuntamento imperdibile quello di sabato 5 marzo al Dioscury bay palace di San Leone, perché insieme al nostro Presidente Musumeci mostreremo il volto fattivo delle donne in politica”.