“Tindaro La Grua”: alla biblioteca Lucchesiana si presenta il romanzo di Diego Guadagnino

S’intitola “Tindaro La Grua” il romanzo di Diego Guadagnino (Kromato Edizioni, 2020) che sarà presentato venerdì 12 aprile alle 17 alla biblioteca Lucchesiana di Agrigento in via Duomo.

Dopo il saluto del direttore della biblioteca don Angelo Chillura, sono previsti gli interventi di Enzo Di Natali (direttore della rivista “Oltre il muro”), Salvatore Vaiana, Salvatore Nocera Bracco e Beniamino Biondi.

Il romanzo

Subito dopo la scomparsa di Tindaro La Grua, principe del Foro e colto umanista, traduttore del “Dialogo degli oratori” di Cornelio Tacito, un giovane avvocato comincia a indagare sulla sua vita, inizialmente solo per motivi letterari. Ma i misteri e le sorprese che gli riserva la personalità del defunto maestro progressivamente lo intrigano fino a coinvolgerlo in prima persona. Su questo supporto narrativo si svolge la parabola di un uomo, di un personaggio che, cercando l'autenticità esistenziale assoluta, finisce per essere impostore e vittima della propria impostura celebrando nel paradossale epilogo il segreto fallimento di una vita.